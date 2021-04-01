بلجود يشرع في زيارة عمل إلى موريتانيا

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, هذا الخميس, في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية, تدوم يوما واحدا.

وكان في استقبال بلجود, لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي, وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق, إلى جانب سفير الجزائر لدى موريتانيا نور الدين خندودي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة,و تدعمت أكثر منذ اعتلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سدة الحكم في البلدين.

وتعد هذه الزيارة, التي سيلتقي خلالها وزير الداخلية كبار المسؤولين في موريتانيا, فرصة لتفعيل بعض المشاريع الاستراتيجية المشتركة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.