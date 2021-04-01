بلجود يشرع في زيارة عمل إلى موريتانيا

01/04/2021 - 08:52

شرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية, كمال بلجود, هذا الخميس, في زيارة عمل إلى الجمهورية  الإسلامية الموريتانية, تدوم يوما واحدا.

وكان في استقبال بلجود, لدى وصوله إلى مطار نواكشوط الدولي, وزير  الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق, إلى جانب سفير الجزائر لدى  موريتانيا نور الدين خندودي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت قفزة نوعية  خلال السنوات الأخيرة,و  تدعمت أكثر منذ اعتلاء رئيس الجمهورية السيد عبد  المجيد تبون ونظيره الموريتاني الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سدة الحكم في  البلدين.

وتعد هذه الزيارة, التي سيلتقي خلالها وزير الداخلية كبار المسؤولين في  موريتانيا, فرصة لتفعيل بعض المشاريع الاستراتيجية المشتركة وبحث القضايا ذات  الاهتمام المشترك.

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

بلجود يدعو إلى إدراج توصيات الندوة الوطنية في مشروع الإستراتيجية الجديدة للمخاطر...
بلجود : الدولة خصصت 30 مليار دج خلال سنة 2020 لتتدخل بــ"شكل آني " لتعويض...
اليوم العالمي للمرأة: بلجود يثمن الدور "الحيوي" للعنصر النسوي في صفوف...
بلجود يأمر الولاة بمرافقة المصالح الصحية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا