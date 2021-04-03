مولودية الجزائر تنهزم أمام الزمالك المصري (0-2)

انهزم فريق مولودية الجزائر أمام ضيفه الزمالك المصري بنتيجة (0-2) الشوط الاول (0-2)، سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، لحساب الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وسجل ثنائية الزمالك كل من يوسف أوباما (د 7) وشيكابالا (د 33).

وعلى إثر هذه النتيجة، تؤجل المولودية تأهلها للدور ربع النهائي، إلى غاية الجولة السادسة والأخيرة، حيث تحتل الصف الثاني بثماني نقاط، بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثالثة بخمس نقاط، الذي يبعث بحظوظه في التأهل مجددا.

وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة، فاز تانغيث السينغالي على الضيف، الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (2-1)، اليوم السبت.

ورغم الخسارة إلا أن الترجي ضمن تأهله الى الدور الثاني، بتصدره للمجموعة بعشر نقاط، فيما يتذيل تانغيث الترتيب بأربع نقاط.

أما في الجولة السادسة والاخيرة، المقررة السبت المقبل 10 ابريل، يحل "العميد" ضيفا على الترجي التونسي، اما الزمالك فيستضيف تانغيث.