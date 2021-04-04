مولودية الجزائر: المدرب عبد القادر عمراني يستقيل من منصبه

قدم مدرب مولودية الجزائر, عبد القادر عمراني, استقالته من منصبه غداة خسارة الفريق أمام الزمالك المصري (0-2), سهرة السبت بملعب 5 جويلية بالعاصمة, ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم, حسبما علم الأحد من النادي العاصمي.

وقدم عمراني, الذي خلف نبيل نغيز في فيفري الماضي, استقالته هذا الأحد للإدارة والتي لم ترفضها.

وبعد شهرين من العمل, حقق عمراني حصيلة ثلاثة انتصارات, خمسة تعادلات وخسارتين في جميع المنافسات.

وقبل تعيين مدرب جديد, الذي سيكون الثالث منذ بداية الموسم, منحت الإدارة العارضة الفنية بالنيابة للمساعد لطفي عمروش.

وبعدما كان بحاجة الى نقطة وحيدة لاقتطاع تأشيرة ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا, ضيع "العميد" فرصة مواتية لترسيم صعوده الى الدور المقبل, مؤجلا الأمر إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وباتت المولودية مطالبة بحصد نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل, من خلال الجولة السادسة والأخيرة يوم السبت المقبل, أمام الترجي التونسي, الذي ضمن تأهله مسبقا.

وفي الرابطة الأولى, يحتل النادي العاصمي المركز الـ11 بمجموع 25 نقطة, ناقص ثلاث مباريات.