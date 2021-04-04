أبا الحسين: حراك حقوقي مهم هذا الشهر للتنديد بالانتهاكات المغربية ضد الناشطين الحقوقيين

ندد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بجنيف أبا الحسين بما يتعرض له حقوقيون ونشطاء صحراويون من انتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال المغربي.

وقال أبا الحسين في حديث للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد إن ذلك يكشف النوايا المبيتة لما أسماه بالنظام الاستعماري مبيديا أسفه لعدم تحرك بعثة المينورسو لحد الآن.

ويتوقع أبا الحسين تحركا حقوقيا وسياسيا على قدر كبير من الأهمية هذا الشهر ستضطلع به منظمات حقوقية تزامنا مع عرض القضية الصحراوية المطروحة على أجندة مجلس الأمن خلال اجتماعه المقبل .

وفي هذا الصدد أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بحنيف عن أمله في أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا أساسيا في إثارة القضية الصحراوية.

وكانت قوات الاحتلال المغربي أقدمت مؤخرا على منع مجموعة من المناضلين الصحراويين من السفر إلى مدينة بوجدور المحتلة لزيارة المناضلة والناشطة الحقوقية سلطانة خيا.