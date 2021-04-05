﻿ ﻿توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بين المجمع الامريكي "هاليبرتن" و جامعات جزائرية

وقعت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ثلاث اتفاقيات شراكة بين المجمع الامريكي للخدمات البترولية "هاليبرتن"، و جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا (الجزائر)، و جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس و جامعة قاصدي مرباح بورقلة.

و يتعلق الامر حسب نائب رئيس مجمع "هاليبرتن للخدمات البترولية"، احمد حامي، خلال حفل التوقيع ب"هبات مكونة من برمجيات متعددة المجالات: علوم الارض و خزانات التسيير و الحلول الزلزالية و الجيولوجيا و الانتاج و الاقتصاد".

واوضح في ذات السياق، ان الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات الثلاث تتمثل في ان نوفر لهيئة التدريس و الطلبة، الحلول المطورة من قبل "شركة هاليبرتن" من اجل تجسيد المعارف النظرية في مختلف المشاريع البيداغوجية والبحثية.

و اضاف ذات المسؤول ان "برنامج منح جامعة هاليبرتن" المطور من قبل شركته بالتعاون مع الجامعات الثلاث، يهدف الى "مساعدة المؤسسات على تشجيع الطلبة من خلال توفير افضل الموارد التعليمية والتكوين عبر مزاوجة المعارف الاكاديمية مع الحياة التطبيقية".

و اشار في هذا الصدد، الى ان البرنامج الذي طورته مؤسسته في اطار التقارب بين الجامعات و المؤسسات "سيساعد العلماء و المهندسين الجزائريين على تشكيل مساراتهم المهنية على مستوى هاليبرتن او في غيرها في مجال الصناعة البترولية".

و تابع قوله، ان هذا البرنامج يتكون من "هبات لبرمجيات تربوية لفائدة الجامعات الجزائرية الثلاث".

اما ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الحفل، سيف الدين عمارة، فقد نوه بمبادرة هاليبرتن، مؤكدا على ان "هذه الهبة ستساعد الطلبة في مسارهم الجامعي و المضي نحو تكوين نوعي".

و دعا في هذا الصدد الشركات المعنية بهذا النوع من الشراكات، للتقرب من وزارة التعليم العالي "حتى نطور معا برامج شراكة".

اما وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، فقد اكد في رسالة قرأت باسمه خلال حفل توقيع الاتفاقيات الثلاث، ان مبادرة هاليبرتن "ستسمح بتوفير فضاء للتبادل و التعليم و التطوير للمستعملين و الباحثين و المهنيين".

و اشار في هذا الخصوص الى ان بإمكان هذه المبادرة "ان تشكل محركا و قناة لطاقات اليوم و الغد من اجل التوجه نحو اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و الابتكار".

و اضاف قائلا، ان المؤسسة الوطنية سوناطراك و شركائها قد استفادوا من الخدمات و التكنولوجيات التي توفرها هاليبرتن".

من جانبه ابرز المكلف بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر، "عددا معينا من البرامج المماثلة" التي سيتم الشروع فيها قريبا مع جامعات و مراكز بحث و كذا مع منظمات غير ربحية و جمعيات.