جمعية حماية المستهلك تدعو الى عقلنة الاستهلاك في رمضان تفاديا لارتفاع الاسعار

يتسبب الاقبال غير المنطقي على السلع والمواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان في ندرة السلع وغلاء اسعارها ، وهو ما دعا منظمة حماية المستهلك الى العزوف عن تكديس السلع والاقتناء خاصة في مع بداية رمضان.

وقال زكي حريز، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، في تسجيل للقناة الأولى الاذاعية، بأن الاقبال المتزايد على اقتناء السلع يحدث خللا في قانون العرض والطلب مما يؤدي الى رفع اسعار السلع في رمضان داعيا في هذا السياق الى عقلنة الاستهلاك وتحاشي الاقبال على السلع خاصة في الاسبوع الاول من رمضان .

من جانب اخر اكد عدد من المواطنين الذين استطلعت الاذاعة آراءهم على توفر جميع السلع، داعين هم أيضا الى تحاشي الثقافة الاستهلاكية والتكديس الذي ينتج عنه ارتفاع في الأسعار.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية