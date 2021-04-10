المعارض المغربي رشيد باسكال للإذاعة : اعتماد المخزن على الحسابات الوهمية أسلوب رخيص

09/04/2021 - 12:16

وصف المعارض المغربي رشيد باسكال،أسلوب المخزن المعتمد على منصات التواصل الإجتماعي من خلال فتح حسابات وهمية بغرض ترويج سياسته تارة وتزييف الحقائق تارة بالرخيص،والدليل على ذلك القرار الأخير لإدارة الفايسبوك و القاضي بغلق جميع الحسابات المزيفة البالغ عددها حوالي 385 حساب.

وفي لقاء خص به الإذاعة الجزائرية  أكد الناشط السياسي باسكال، بأن ممارسات النظام المغربي  الأخيرة تبرهن على فقدانه للشرعية و لأي مشروع مجتمعي حقيقي.

ويرى باسكال بأن النظام المغربي يتخبط في مشاكل داخلية عديدة و لم يعد يمتلك الحلول الناجعة لحلها،لأنه مفلس اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

وسوم:

العالم, افريقيا

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