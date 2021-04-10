المعارض المغربي رشيد باسكال للإذاعة : اعتماد المخزن على الحسابات الوهمية أسلوب رخيص

09/04/2021 - 12:16
العالم, افريقيا
وصف المعارض المغربي رشيد باسكال،أسلوب المخزن المعتمد على منصات التواصل الإجتماعي من خلال فتح حسابات وهمية بغرض ترويج سياسته تارة وتزييف الحقائق تارة بالرخيص،والدليل على ذلك القرار الأخير لإدارة الفايسبوك و القاضي بغلق جميع الحسابات المزيفة البالغ عددها حوالي 385 حساب.
وفي لقاء خص به الإذاعة الجزائرية أكد الناشط السياسي باسكال، بأن ممارسات النظام المغربي الأخيرة تبرهن على فقدانه للشرعية و لأي مشروع مجتمعي حقيقي.
ويرى باسكال بأن النظام المغربي يتخبط في مشاكل داخلية عديدة و لم يعد يمتلك الحلول الناجعة لحلها،لأنه مفلس اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.
المصدر: الإذاعة الجزائرية