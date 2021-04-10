أعلن قصر باكنغهام أن زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الأمير فيليب، توفي الجمعة، عن عمر يناهز 100 عام.

وتزوج الأمير فيليب من إليزابيث في 20 نوفمبر 1947، وقبل حفل الزفاف مباشرة، منحه الملك جورج السادس مسمى صاحب السمو الملكي ونصبه دوق إدنبرة وإيرل ماريونيت وبارون غرينويتش، ليترك فيليب الخدمة العسكرية الفعلية عندما نُصبت إليزابيث ملكة في عام 1952، بعد أن بلغ رتبة آمر، وتم تنصيبه أميرا بريطانيا في عام 1957، وله أربعة أطفال من الملكة اليزابيث، وهم تشارلز أمير ويلز، وآن الأميرة الملكية، والأمير آندرو دوق يورك، والأمير إدوارد إيرل وسيكس.

ويعتبر الأمير الراحل فيليب، راع ورئيس وعضو لأكثر من 780 منظمة، وشغل منصب رئيس جائزة دوق إدنبرة، وهي برنامج لتطوير الذات موجه للناس بين عمر 14 و24 سنة، وتقاعد من واجباته الملكية في الثاني من أغسطس 2017، في عمر 96، بعد أن أتم 22.219 ميثاقذا فرديذا منذ عام 1952.

وولد الأمير فيليب في العائلتين المالكتين اليونانية والدنماركية، لكن عائلته نُفيت من اليونان، وهو ما يزال رضيعا، وبعد أن تلقى تعليمه في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، انضم إلى سلاح البحرية الملكية البريطانية في عام 1939، وعمره 18 سنة.

والتقى الأمير فيليب مع إليزابيث، التي كانت في 13 من عمرها، للمرة الأولى في عام 1934، وقبل الإعلان الرسمي عن خطوبتهما في يوليو 1947، تخلى عن ألقابه ومسمياته اليونانية والدنماركية وصار مواطنا بريطانيا مُجنسا، واتخذ اسم عائلة أجداده لأمه وهو ماونتباتن.