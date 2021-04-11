جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية: الجزائري مصطفى براف يترشح لعهدة جديدة

ترشح رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية المنتهية ولايته، الجزائري مصطفى براف، للعهدة الأولمبية 2021-2024، على رأس الهيئة الرياضية القارية، وفق ما علم من المعني بالأمر.

وأفاد براف: "ترشحت لمواصلة ترأس أكبر هيئة رياضية إفريقية بعدما تحصلت على تزكية من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية وكذا الدولة الجزائرية".

وسيتنافس الرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يومي 24 و 25 مايو المقبل مع عضوة اللجنة الأولمبية الدولية، البورندية ليديا نسيكيرا.

ويمتلك مصطفى براف (66 سنة) "خطة استراتيجية وبرنامج تطوير يسمح بترشيد الموارد والاستثمارات لبلوغ الآفاق المستقبلية المهمة للغاية".

و أضاف: "أسعى بدرجة أولى للارتكاز على العمل الذي قدمته منذ سنوات عديدة بمعية زملائي بجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، سيما حينما كنت نائبا للرئيس مكلفا بتسوية النزاعات في إفريقيا".

وانتخب الجزائري مصطفى براف رئيسا جديدا لجمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية في نوفمبر 2018، خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية و الانتخابية التي جرت بالعاصمة اليابانية طوكيو، لرئاسة هذه الهيئة الإفريقية في السنتين المتبقيتين من العهدة الأولمبية (2017-2020)، وذلك عقب إبعاد الإيفواري لاسانا بالينفو.

المصدر : وأج

