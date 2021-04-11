جامع الجزائر يبقى مفتوحا لأداء الصلوات باستثناء صلاتي العشاء والتراويح

أفاد به بيان لمصالح ولاية الجزائر العاصمة أنه سيتم الإبقاء على جامع الجزائر مفتوحا لأداء الصلوات خلال شهر رمضان المعظم ، "باستثناء صلاتي العشاء والتراويح".

وأوضح المصدر ذاته أنه "بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل وعلى إثر القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للفتوى المتعلق بفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء صلاة التراويح، ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطنات ومواطني العاصمة بأنه سيتم فتح جميع المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لإقامة صلاة التراويح هذا الشهر، وذلك وفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".

وبخصوص جامع الجزائر، قال البيان أنه "يبقى مفتوحا لأداء الصلوات باستثناء صلاتي العشاء والتراويح"، وذلك في إطار "الوقاية من جائحة كورونا والحد من انتشارها والحفاظ على صحة المواطن"، مذكرا بضرورة "الالتزام بكافة البروتوكولات الصحية الوقائية المصاحبة لفتح المساجد وأداء صلاة التراويح".