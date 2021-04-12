بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من رؤوساء الدول العربية

أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية مع أخيه سمو أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, هنأه فيها بحلول شهر رمضان الكريم, متمنيا له ولأسرته وللشعب القطري الشقيق دوام العافية, حسب ما أورده الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية مع أخيه سمو أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, هنأه فيها بحلول شهر رمضان الكريم, متمنيا له ولأسرته وللشعب القطري الشقيق دوام العافية".

من جهته - يضيف نفس المصدر- "شكر سمو أمير دولة قطر رئيس الجمهورية على مشاعره النبيلة وبادله التهاني الصادقة بالشهر الفضيل وتمنياته له وللشعب الجزائري بدوام الخير والرخاء".

كما تبادل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري, السيد عبد الفتاح السيسي, التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تبادل اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ورئيس جمهورية مصر العربية, السيد عبد الفتاح السيسي, في اتصال هاتفي, التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم".

وتمنى بالمناسبة الرئيس المصري للسيد الرئيس والحكومة والشعب الجزائري "موفور الصحة والهناء".

من جانبه - يضيف البيان- "هنأ رئيس الجمهورية الرئيس المصري, راجيا له وللشعب المصري الشقيق المزيد من الرقي والازدهار".

وتلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم أيضا مكالمة هاتفية، من أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية- حسب بيان لرئاسة الجمهورية- هنأه فيها بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من الرقي والهناء.

وبدوره، شكر رئيس الجمهورية نظيره التونسي على صدق مشاعره، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق دوام العافية والازدهار.