الحكومة: تعديلات على كيفيات ممارسة نشاط وكلاء الـمركبات الجديدة

15/04/2021 - 11:14

درست الحكومة، خلال اجتماعها هذا الاربعاء  برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد ،مشروع مرسوم تنفيذي، يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي يحدد شروط  وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول ،فإن التعديلات التي تضمنها مشروع النص تهدف  إلى "تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية ،من  خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة  هذا النشاط. 

وخلال نفس الاجتماع ،درست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020  والمتضمن شروط وكيفيات  منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع  والخدمات.

وتتعلق التعديلات المدرجة في هذا النص بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات  الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى  تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين, من خلال  إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية  لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية  التي تم تجديدها،يضيف البيان.

        

 

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اقتصاد

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