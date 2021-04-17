انطلاق التحضيرات لحملة حصاد "السلجم الزيتي" في أول تجربة بقالمة

شرعت المصالح الفلاحية بقالمة في وضع آخر التحضيرات للانطلاق في حملة حصاد السلجم الزيتي وسط تفاؤل بتحقيق الأهداف المسطرة و ذلك في أول تجربة لتنمية هذا المحصول محليا، حسب ما أفاد به اليوم السبت، مدير القطاع بالولاية، قنون جودي.

و صرح ذات المسؤول ، على هامش اليوم التقني والتوضيحي الخاص بالضبط المحكم لآلة حصاد محصول السلجم الزيتي و ذلك بمؤسسة صيانة العتاد الفلاحي بعاصمة الولاية، بأن المسحات الكلية المستهدفة ضمن حملة الحصاد تقدر بـــ 570 هكتارا موزعة عبر عدة بلديات .

وأوضح ان التحضيرات جارية حاليا لحملة حصاد السلجم الزيتي وهي آخر محطة لإنجاح أول تجربة لتطوير هذا المحصول بالولاية، لافتا الى أن المعطيات الحالية وبعد متابعة المساحات المزروعة تشير إلى أن الفلاحين المشاركين في هذا البرنامج "قد تمكنوا من التحكم الجيد في المسار التقني ما يفتح الباب للتفاؤل بتحقيق إنتاج جيد".

وتتمثل التحضيرات الجارية قبل الانطلاق في حملة الحصاد رسميا "نهاية شهر مايو المقبل"، في ضبط آلات الحصاد وتجهزها بقطع الغيار اللازمة التي تتماشى مع طبيعة المحصول الجديد الذي يتميز بحبوب صغيرة، إستنادا للمتحدث الذي أبرز أن آلات الحصاد المستعملة هي نفسها التي تستعمل في حصاد الحبوب لكن مع إخضاعها لبعض التعديلات.

و ذكر نفس المصدر أن أهم عنصر في ضبط آلة الحصاد يتعلق بوضع شريط قاطع خاص بحصاد السلجم الزيتي إضافة إلى تعريف الفلاحين ببعض الشروط الأخرى المطلوبة لضمان عدم ضياع المحصول في مقدمتها الارتفاع المناسب لأجزاء الآلة الحاصدة، مردفا أن ولاية قالمة بإمكانها حاليا تسخير على الأقل 3 آلات حصاد تتوفر على المعايير اللازمة لحصد هذا المنتوج الجديد.

وأضاف أن عملية تخزين المحصول ستتم على مستوى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة التي انخرطت في البرنامج، مشيرا الى ان الفلاحين قاموا في وقت سابق بعقد اتفاقيات مع مؤسستين خاصتين لضمان تسويق كامل محصولهم وفق أسعار سيتم الاتفاق عليها لاحقا.

وحسب المعلومات التي المستقاة خلال هذا اللقاء، فإن ولاية قالمة التي عرفت انخراط 59 فلاحا من أصحاب المستثمرات الخاصة والعمومية في هذا البرنامج عبر 14 بلدية تكون قد نجحت في الانخراط بقوة في مشروع تنمية محصول السلجم الزيتي الذي يشرف عليه المعهد التقني للزراعات الواسعة وفق خريطة الطريق التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتستهدف من خلالها زراعة ما لا يقل عن 3 آلاف هكتار على الصعيد الوطني خلال الموسم الفلاحي الجاري .

وقد تميز هذا اللقاء تقديم مداخلات تقنية من طرف إطارات عن مؤسسة تسويق العتاد والآلات الفلاحية و المعهد التقني للزراعات الواسعة ITGC وسط حضور مميز للفلاحين المشاركين في برنامج تطوير منتوج السلجم الزيتي إضافة إلى مسؤولي الغرفة الفلاحية و المجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب بالولاية والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.

المصدر : وأج