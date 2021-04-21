جبهة البوليساريو تطالب مجلس الأمن بالتعاطي بجدية مع القضية الصحراوية

يعقد مجلس الأمن الدولي، هذا الأربعاء ، جلسة مغلقة لمناقشة تطوّرات الوضع في الصحراء الغربية بعد خمسة أشهر من استئناف الحرب بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، وفي ظل شغور منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ سنتين .

وفي هذا الصدد طالب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، مجلس الأمن بالتعاطي بجدية مع القضية الصحراوية وتحميل المغرب كامل المسؤولية عن قيامها بالعدوان على الأراضي الصحراوية المحررة.

وأضاف، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أنه في حال فشل مجلس الأمن في التعاطي بجدية مع الموضوع فإن ذلك سيؤدي إلى تقويض عملية السلام واتساع رقعة الحرب.

و من المقرر خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الاستماع إلى إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) كولن ستيوارت, حول عمل البعثة التي مددت ولايتها إلى 31 أكتوبر المقبل, وفقا لما تضمنه برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري.

كما سيتم تسليط الضوء على تطورات القضية الصحراوية في ظل إخفاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في اختيار مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, بعد مرور سنتين على شغور هذا المنصب.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية