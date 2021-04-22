كوفيد-19: تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي في 9 ولايات

22/04/2021 - 21:09

تقرر تعديل مواقيت الحجر الجزئي المنزلي ليصبح من الساعة منتصف الليل (00:00 سا) إلى الساعة الرابعة (04:00 سا) من صباح اليوم الموالي، وذلك على مستوى تسع (09) ولايات، حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان لها اليوم الخميس.

وأوضح ذات المصدر أن "مصالح الوزير الأول، في إطار التدابير المنفذة بعنوان نظام تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، تعلم المواطنين بأن مواقيت الحجر الجزئي المنزلي قد عدلت لتصبح من الساعة منتصف الليل (00:00 سا) إلى الساعة الرابعة (04:00 سا) من صباح اليوم الموالي، ستطبق على الولايات التسع (09) الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس ووهران".

وأوضح أن هذه المواقيت المعدلة "ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 أبريل 2021".

ودعت ذات المصالح المواطنين إلى "مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الموصى بها مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات إجباريا وغسل اليدين باستمرار".

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الجزائر

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