شرفي: إنشاء شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل

نظمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ورشة تدريبية لأعضاء شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل.

وأوضحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الورشة، التي حملت شعار "تنمية المهارات لمكافحة انتهاكات حقوق الطفل"، بحثت آليات جديدة لتمكين الأطفال من الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإنتهاكات، مضيفة أن 25 جمعية تمثل 22 ولاية حضرت الورشة وأبدت اهتمامها بما تلقته من معلومات في المجال.

وأشارت إلى أن الورشة اختتمت بإنشاء شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل ، والتي تضم 140 جمعية تستهدف حماية الأطفال من كل انتهاك.

وقد لقيت الورشة التدريبية ترحيبا من قبل فعاليات المجتمع المدني التي رأوا فيها وسيلة لتنمية مهاراتهم في الدفاع عن حقوق الطفل.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية