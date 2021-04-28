وزارة التجارة:4.3 مليار دولار قيمة صادرات الجزائر خلال جانفي وفيفري 2021

بلغت القيمة الاجمالية لصادرات الجزائر خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ما مجموعه 3ر4 مليار دولار أمريكي منها 402 مليون دولار خارج المحروقات،حسب وزارة التجارة.

وتراجعت القيمة الاجمالية للصادرات خلال الفترة جانفي-فيفري بـ 7ر22 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضة حيث بلغت 6ر5 مليار دولار.

وحسب المصدر ذاته تم تسجيل زيادة بـ 6ر18% خلال المرحلة المذكورة بالنسبة للصادرات خارج المحروقات التي بلغت 402 مليون دولار،في حين لم تتجاوز 339 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتمثل الأسمدة 1ر33% من القيمة الاجمالية للصادرات خارج المحروقات خلال شهري جانفي-فيفري 2021،تليها المنتجات الكيميائية العضوية بـ 17 % ثم السكر والمنتجات المحضرة بالسكر والعسل بنسبة 2ر16%،حسب حصيلة الوزارة.

كما تم تحقيق 1ر7 % من هذه القيمة بفضل صادرات الخضر والفواكه، و 7ر6 % منها من صادرات الحديد والصلب ونسبة 8ر19% تشكل منتجات أخرى،يضيف المصدر نفسه.

يذكر أن القيمة الاجمالية للصادرات قد بلغت 8ر23 مليار دولار أمريكي سنة 2020 منها 25ر2 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.

المصدر: واج