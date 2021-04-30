بلجود يدعو ولاة الجمهورية إلى تجنيد كافة الوسائل لتنفيذ الإجراءات المقررة لمجابهة وباء كورونا

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ولاة الجمهورية إلى تجنيد كافة الوسائل لتنفيذ الإجراءات التي تم إقراراها لمجابهة جائحة كوفيد-19، مع تشديده على أهمية رفع مستوى اليقظة محليا، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للوزارة.

ففي إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية، أشرف السيد بلجود على اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد، جمعه بولاة الجمهورية، خص بالمناقشة عددا من الملفات الراهنة، منها تطور الوضعية الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا، حيث جدد التذكير بالتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الولاة إلى "تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية قصد تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها، سيما مضاعفة الرقابة لمدى احترام الإجراءات الاحترازية وتكثيف الحملات التحسيسية بضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الوقائي بالشراكة مع فاعلي الحركة الجمعوية".

كما شدد على "أهمية رفع مستوى اليقظة على المستوى المحلي والحرص على التحيين المستمر للتحقيقات الوبائية، بما يسمح بمجابهة ظهور بؤر جديدة والتحكم في المنحى التصاعدي للإصابات"، يضيف البيان.

وفي سياق آخر، سمح الاجتماع بـ"الوقوف على الإجراءات المتخذة على المستوى المحلي، قصد ضمان المرافقة اللوجستية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة".

كما تضمن جدول الأعمال تقييما لمستوى تقدم البرامج التنموية المحلية، سيما ما ارتبط بالمشاريع الخاصة باستدراك بعض النقائص المسجلة، مع تجديد التذكير بـ"ضرورة الانصات الدائم لانشغالات المواطنين، وممثلي المجتمع المدني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتكفل بها"، بالإضافة إلى مسألة النظافة العمومية وتحسين الإطار المعيشي.

وتحسبا لموسم الاصطياف، شكل الاجتماع فرصة لدراسة الإجراءات التحضيرية المتخذة، الكفيلة بتوفير الظروف الأمثل لضمان السير الحسن للموسم المقبل، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وفقا لما ذكره المصدر ذاته.

المصدر : وأج