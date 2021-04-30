تيزي-وزو: بلدية آث يني تكرّم الفنان الراحل إيدير

تم تنظيم تكريم للفنان الراحل إيدير في مسقط رأسه آث لحسن ببلدية آث يني جنوب تيزي وزو بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله في 2 ماي 2020، حسبما علمناه اليوم الجمعة لدى المنظمين.

وقال اسماعيل دغول رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرية آث يني، ان تمثالا للفنان قد تم تدشينه في ساحة القرية "بمناسبة الذكرى الاولى لوفاته"، مؤكدا ان "برنامج هذه الاحتفالية تم تقليصه بسبب الأزمة الصحية السائدة".

و يضم برنامج هذا التكريم الذي يمتد على ثلاثة (3) أيام، تنظيم معرض دائم حول عمل وحياة أيقونة الأغنية الجزائرية القبائلية، و نشاطات فنية وشهادات رفاق دربه وكذلك محاضرات لأساتذة جامعيين، في السهرة.

و توفي إدير، واسمه الحقيقي حميد شريط، و هو من مواليد عام 1949 في تيزي وزو، في 2 مايو 2020، في مستشفى باريسي، عن عمر يناهز 71 عامذا بعد صراع طويل مع المرض.

و يتضمن رصيد ايدير مجموعة كبيرة من الاغاني عرفت نجاحذا كبيرا حيث ان البعض منها لا سيما (آفافا ينوفا)، اُعيد غناؤها بعدة لغات، و قد احيى حفلات في العديد من الدول، مساهما في ايصال الأغنية الجزائرية إلى العالمية.

و في ألبومه الأخير "هنا و هناك" (Ici et ailleurs) الذي صدر عام 2017 ، انضم ايدير إلى مجموعة من المطربين المشهورين مثل شارل ازنافور و فرانسيس كابرال و بيرنار لا فيليي.

في 12 يناير 2018، وبعد أربعين عامذا من الغياب عن المشهد الجزائري، عاود الفنان التواصل مع جمهوره خلال حفل موسيقي احياه في القاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف الأولمبي ، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، يناير.