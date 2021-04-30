خبراء : ارتفاع الصادرات الجزائرية بــ 4.3مليار دولار مؤشر يوحي بحركية اقتصادية

يوحي مؤشر ارتفاع قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات والتي تجاوزت 4 مليار دولار بحركية اقتصادية لتنويع المداخيل .

ويرى المختصون في الشأن الاقتصادي ان هذا الرقم المقدر بــ 4.3 مليار دولار أنه مؤشر يجسد مدى تطبيق خطة الانعاش الاقتصادي المعتمدة من طرف الحكومة .

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في ميكروفون القناة الاولى :" ان هذا المؤشر انما يدل على الانتقال التدريجي من الاعتماد على صادرات البترول والغاز الى الاعتماد على المنتجات الاخرى خرج قطاع المحرقات مع الاخذ بعين الاعتبار الظرف الحالي ".

وفي ذات السياق يقول المختص في علم الاقتصاد فريد بن يحي :" لابد من ان تتوفر لدينا دراسة السوق الحقيقية لان صادراتنا اليوم هي من مشتقات البترول كالفوسفات والمواد الزراعية لذا يجب ان ندعم سياسة الاستصلاح الزراعي حتى يمكننا تصدير المواد الزراعية وكذا تصدير الصناعات الالكترونية والميكانيكية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية