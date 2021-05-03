العاب القوى : الجزائري هشام بوشيشة يقتطع تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو

اقتطع العداء الجزائري هشام بوشيشة سهرة الأحد, تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو2020 المؤجلة الي 2021 , بعد تمكنه من تحقيق الحدّ الادنى المطلوب في اختصاص الـ 3000 متر موانع خلال التجمع الدولي لمدينة مرسين التركية .

و بهذه النتيجة, يكون بوشيشة الذي يشرف على تدريبه سعيد احمين, قد نجح كذلك في تحطيم رقمه الشخصي بعد تسجيله لتوقيت 8 د/ 15ث/ 88 ج, مقتطعا بذلك تأشيرة تأهله للموعد الاولمبي باليابان عن جدارة و استحقاق.

و تعدّ هذه التأشيرة الرابعة لرياضة العاب القوى الجزائرية بعد كل من توفيق مخلوفي (1500 متر),عبد المالك لحولو (400 متر حواجز) وبلال تابيت (3000 متر موانع ).

و تجدر الاشارة انّ 34 رياضيا جزائريا يمثلون 11 اختصاص رياضي, قد اقتطعوا تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو, في انتظار مسار التصفيات بالنسبة لبقية الرياضيين في الاتحاديات الرياضية الاخرى .

وتتوزع التأشيرات المحققة لحدّ الان على الاختصاصات الرياضية التالية : الملاكمة (8 تأشيرات), المصارعة المشتركة (8), العاب القوى (4), التجذيف (2), كانوي كاياك (1), الدراجات (2), السباحة (1) الشراع (2) , الرمي الرياضي (1), رفع الاثقال (1).