العاب القوى : الجزائري هشام بوشيشة يقتطع تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو

03/05/2021 - 15:01

اقتطع العداء الجزائري هشام بوشيشة سهرة الأحد, تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو2020 المؤجلة الي 2021 , بعد تمكنه من  تحقيق الحدّ الادنى المطلوب في اختصاص الـ 3000 متر موانع  خلال التجمع الدولي  لمدينة مرسين التركية .

و بهذه النتيجة, يكون  بوشيشة الذي يشرف على تدريبه سعيد احمين, قد نجح  كذلك في تحطيم رقمه الشخصي بعد تسجيله لتوقيت  8 د/ 15ث/ 88 ج, مقتطعا بذلك   تأشيرة تأهله للموعد الاولمبي باليابان عن جدارة و استحقاق.

 و تعدّ هذه التأشيرة الرابعة لرياضة العاب القوى الجزائرية بعد كل من  توفيق مخلوفي (1500 متر),عبد المالك لحولو (400 متر حواجز) وبلال تابيت (3000  متر موانع ).

 و تجدر الاشارة انّ 34 رياضيا جزائريا يمثلون 11 اختصاص رياضي, قد  اقتطعوا تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو, في انتظار مسار التصفيات بالنسبة   لبقية الرياضيين في الاتحاديات الرياضية الاخرى .

وتتوزع التأشيرات المحققة لحدّ الان على الاختصاصات الرياضية التالية :  الملاكمة (8 تأشيرات), المصارعة المشتركة (8), العاب القوى (4), التجذيف (2),  كانوي كاياك (1), الدراجات (2), السباحة (1) الشراع (2) , الرمي الرياضي   (1), رفع الاثقال (1).

 

 

وسوم:

رياضة, ألعاب القوى