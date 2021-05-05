بن بوزيد يباشر الحوار مع نقابات قطاع الصحة

ينتظر أن يقوم هذا الأربعاء وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد باستقبال ممثلين عن منظمة نقابية لقطاع الصحة وذلك في إطار الحوار مع الشركاء الإجتماعيين الذي أمر به رئيس الجمهورية خلال الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد مع مطلع الأسبوع الجاري.

وعشية اللقاء،أكد الوزير بن بوزيد في تصريحات له على هامش زيارة تفقد لبعض المشاريع بالجزائر العاصمة بأن الحوار متواصل مع الشركاء الإجتماعيين، مشيرا إلى أن بعضا من المطالب المعبر عنها من قبل نقابات القطاع ستجد طريقها للتطبيق في أقرب الآجال.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة خلال الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء،المنعقد مع مطع الأسبوع الجاري، بـ"الشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، و"إعداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية".