محرز: مانشستر سيتي يستحق الذهاب لنهائي رابطة الأبطال

اعتبر لاعب الوسط الهجومي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، الدولي الجزائري رياض محرز، مسجل هدفي الفوز أمام باريس سان جرمان (2-0)، مساء أمس الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي لرابطة أبطال أوروبا، بأن فريقه يستحق التأهل للمباراة النهائية، الأولى في تاريخه.

وصرح محرز لقناة "آر.آم.سي سبور" بعد المباراة قائلا "أظن أن تأهلنا مستحق في المباراتين، لقد عرفنا كيف نكون ذا فعالية في الوقت المناسب، حيث عرفنا صنع الفارق. في مباراة اليوم، كان مردودنا في الشوط الأول متوسطا. في الشوط الثاني، رفعنا من مستوى اللعب، و كان بالإمكان إضافة ثلاثة أو أربعة أهداف أخرى. بعدها فقد لاعبو باريس أعصابهم، و تلقوا بطاقة حمراء، وهو ما سهل من مهمتنا. تأهلنا في اللقاءين مستحق".

وأضاف محرز قائلا "التسجيل في المباريات الكبرى، ذلك ما نريده ونحلم به. نجحت في تسجيل ثلاثة أهداف في المقابلتين، هذا شيء جميل. كنا أقوياء ذهابا وإيابا ونستحق لعب المباراة النهائية".

وكان رياض محرز الذي سجل هدفا حاسما في مباراة الذهاب (فوز 2-1)، وراء اقصاء باريس سان جرمان يوم الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال، مسجلا في مناسبتين، ليبعث بالسيتي للمباراة النهائية.

في لقطة الهدف الأول، تلقى كرة مرتدة من كيفن دي بروين ليرسلها تحت الحارس الباريسي من زاوية مغلقة في الدقيقة 11.

في الشوط الثاني بعد هجوم معاكس رائع، تلقى محرز تمريرة جميلة من فيل فودن، ليرسلها داخل الشباك في الدقيقة 63، ويضمن بذلك تأشيرة النهائي بإسطنبول نهاية شهر ماي الجاري.

بتسجيله 10 أهداف في رابطة الأبطال، أضحى محرز أحسن هداف جزائري في تاريخ المنافسة، متجاوزا بذلك مواطنه، ياسين براهيمي، كما يعتبر أيضا ثاني لاعب جزائري يبلغ نهائي هذه المنافسة المرموقة بعد رابح ماجر مع نادي بورتو البرتغالي.

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر في 29 ماي الجاري في اسطنبول مع الفائز من مواجهة التي ستجمع مساء هذا الأربعاء بين تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) والذي اكتفى بالتعادل 1-1 ذهاباً على أرضه.