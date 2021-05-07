سوق النقل البحري للسلع: مخطط حكومي استعجالي لرفع حصة الأسطول الوطني

درست الحكومة، هذا الأربعاء، مخططًا استعجاليًا يتعلق برفع حصة الأسطول الوطني في سوق النقل البحري للبضائع.

برسم اجتماع الحكومة الذي أقيم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، جرى بحث المخطط المذكور الذي يهدف إلى القيام في أجل قصير جدًا بوضع آليات عملياتية تسمح بتموين البلاد بالمنتجات الاستراتيجية (الحبوب، ومسحوق الحليب وغيرها)، من خلال منح الأولوية للأسطول البحري الوطني في تنفيذ عمليات الاستيراد من المنتجات الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، يهدف هذا المخطط إلى المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من وإلى الجزائر، من خلال تطوير الأسطول البحري الوطني بواسطة وسائل نقل متكيّفة مع التبادلات التجارية للجزائر.

ومن شأن هذا المخطط أيضا أن يسمح بتخفيض تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج بشكل كبير بعنوان خدمات النقل البحري.