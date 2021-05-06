البنوك العمومية: تعبئة 8 مليارات دينار إضافية بفضل الصيرفة الاسلامية

تمكنت البنوك العمومية من تعبئة توفير اضافي تقدر قيمته بنحو 8 مليار دج بفضل إطلاق منتجات الصيرفة الاسلامية.

بحسب حصيلة تم عرضها هذا الأربعاء خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإنّ النتائج الأولية للصيرفة الإسلامية تعدّ مشجعة، وأسهمت في تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي نحو 12 ألف حساب.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الأول من وزير الـمالية "تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال المتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال المالية الإسلامية".