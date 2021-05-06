المسيلة: هلاك شخصين جرفتهما مياه واديين إثر تقلبات الطقس

هلك شخصان بولاية المسيلة بعد أن جرفتهما مياه واديي الخنق ببلدية سليم والعقلة ببلدية عين الملح إثر تقلبات الطقس التي شهدتها الولاية خلال الـ 12 ساعة الأخيرة حسب ما علم الخميس من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن عناصر الحماية المدنية تمكنوا في تدخلاتهم خلال الـ 12 ساعة الأخيرة من انتشال جثتي شخصين جرفتهما مياه واديي الخنق ببلدية سليم والعقلة ببلدية عين الملح كما تجري عملية إنقاذ شخص آخر جرفت سيول وادي بوسعادة سيارته.

و وفق ذات المصدر فإن الشخص الأول المتوفى يبلغ من العمر 37 سنة تم انتشال جثته ببلدية سليم بعد ما جرفت مياه الأمطار سيارته على مستوى وادي الخنق فيما لقي الآخر حتفه داخل سيارته المغمورة بالوحل بمنطقة العقلة ببلدية عين الملح.

كما تم إنقاذ 19 شخصا 10 منهم كانوا على متن حافلة حاصرتهم مياه الوادي ببلدية المعاريف و شخص كان على متن سيارة بوادي البعثة على مستوى الطريق الولائي رقم 60 ببلدية سيدي أمحمد و 08 أشخاص بأحد المنازل حاصرتهم مياه وادي الليمون ببلدية عين الملح.

وعلاوة على ذلك قام عناصر الحماية المدنية بإخراج شاحنة كان على متنها 30 رأسا من الغنم ببلدية برهوم.

و تجدر الإشارة إلى أنه تجري حاليا عملية إنقاذ عدة أشخاص على متن سيارة جرفتها مياه وادي بوسعادة إضافة إلى عمليات امتصاص للمياه ببلدية بوسعادة.