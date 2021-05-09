﻿ كأس العرب: ثاني تربص انتقائي لمنتخب الخضر لأقل من 20 سنة بالعاصمة

يخوض المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة تربصه الثاني الانتقائي من 17 الى 20 ماي بالعاصمة تحسبا لكأس العرب للأمم لهذه الفئة والمقررة بمصر (17 جوان 3 جويلية) حسبما اوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

ويلتحق اللاعبون، في هذا التجمع، بمجموعة أخرى من العناصر الوطنية المتواجدة حاليا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، وهو ما يسمح للطاقم الفني بالوقوف على مستوى التعداد، لتشكيل نواة النخبة الوطنية التي ستكون معنية بكأس العرب المقبلة بمصر.

ومعلوم أن مجموعة متكونة من 32 لاعبا تتواجد في تربص منذ 6 ماي الحالي، بقيادة الناخب الوطني محمد لاسات.ويعتزم المدرب الجزائري تنظيم تجمع تحضيري ثالث، والذي سيعاين خلاله عناصر جدد.

وافادت الفاف ان "تاريخ التربص الثالث لم يتم تحديده بعد والذي سيخصص للعناصر الناشطة في البطولات الاجنبية" على عكس المعسكرين الاولين اللذين خصصا للاعبين المحليين.

وتعود آخر مقابلة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الى ديسمبر 2020، بمناسبة إجراء دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة الى كأس افريقيا للفئة بموريتانيا.

وعجز شبان "الخضر" في بلوغ النهائيات بعد احتلالهم المركز الرابع والأخير في هذه الدورة برصيد نقطة وحيدة.