بوغازي: حوالي 800 مشروع فندقي على المستوى الوطني لانعاش قطاع السياحة

كشف وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد علي بوغازي عن وجود حوالي 800 مشروع فندقي على مستوى الوطني حاليا لانعاش قطاع السياحة مشيرا إلى أن الوزارة الوصية بصدد تقديم عروض في مجال الاسثمار الفندقي ضمن 15 منطقة توسع سياحي تمكن المستثمرين من اقامة مشاريعهم.

وأوضح بوغازي لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الثانية هذا الثلاثاء أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تنويع مداخيل البلاد وخلق الثروة خارج قطاع المحروقات بفضل المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر والتي قد تجعلها من الوجهات السياحية المفضلة مستقبلا.

وفي السياق لفت وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي إلى أن لقاءه بالمستثمرين في المجال السياحي تندرج ضمن هذا المنظور والوقوف على طبيعة الاستثمار والفرص التي تتيحها الوزارة للراغبين في الاستثمار.

وأوضح بوغازي أن المقومات السياحة في الجزائر يجب أن ترافقها هياكل استقبال وايواء بمستوى عالمي ،كما يجب تهيئة الظروف والمناطق المحيطة بها كي توفر الراحة للسواح.

وبخصوص التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، كشف الوزير أن "هناك 42 فندقا هي قيد الإنجاز بمدينة وهران ستوضع تحت تصرف هذا الحدث، كما تم ايضا ضبط المسالك السياحية على مستوى المدينة بالتنسيق مع اللجنة الولائية المختصة بالألعاب" مشيرا أيضا إلى "أن الصناعة التقليدية دخلت على الخط لكي تكون هي الأخرى شريكا في هذا العرس الرياضي".

من جهة أخرى أوضح ضيف القناة الثانية إلى أن قطاعه هو من بين القطاعات الأكثر تأثرا على غرار باقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى توقف حركة الطيران.

المصدر : الاذاعة الجزائرية