﻿ الحكومة: الدولة ستتكفل بتكاليف نقل 28 مادة أساسية الى ولايات الجنوب

درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بالتكفل من طرف الدولة بتكاليف نقل 28 منتجا من المواد الأساسية، لتوزيعها على سكان ولايات الجنوب وتموينهم بها.

ويعدل مشروع هذا النص ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 53 الـمؤرخ في 12 فبراير 1997 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 -041 الذي عنوانه : "صندوق تعويضات تكاليف النقل"، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وتهدف التعديلات التي أدخلها مشروع هذا النص إلى "التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب فيما يخص المواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية"، يضيف ذات المصدر.

عيد الفطر: جراد يوجه تعليمات بضرورة ضمان حسن سير الأنشطة التجارية والمصالح العمومية

وفي ذات السياق ، وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمات لمختلف الوزراء بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة خلال فترة عيد الفطر.

وأوضحت مصالح الوزير الاول في بيان لها، أن السيد جراد حرص على تذكير الوزراء المعنيين "بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة".

فضلا عن ذلك، أصدر الوزير الأول تعليمات من أجل "ضمان طوال فترة العيد، التزويد المستمر بالماء الشروب والطاقة الكهربائية، وكذا تمكين المواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الـموزع الالي للأوراق المالية لدى الوكالات البنكية وكذا على مستوى بريد الجزائر"، يضيف البيان.