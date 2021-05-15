الاحتلال الصهيوني يدمر مبنى سكنيا يضم مقار وسائل إعلام عالمية في غزة

دمر الاحتلال الصهيوني هذا السبت، مبنى به مكاتب و وكالات و قنوات عالمية،حيث قصف عمارة "الشروق"، التي تحوي مكاتب ومقرات 15 مؤسسة اعلامية فلسطينية واجنبية.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين أن جيش الكيان الصهيوني صعد من استهدفه لمقار المؤسسات الاعلامية في غزة، ونقل الاتحاد عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين،ان عمارة الشروق تضم عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية بما فيها ، قناة روسيا اليوم، التلفزيون الالماني "زي دي اف،" تلفزيون دبي، قناة روسيا اليوم بالإنجليزية، قناة الجزيرة الانجليزية، قناة برس، جريدة الحياة الجديدة، قناة الأقصى، اذاعة الأقصى، قناة القدس اليوم، قناة دبي 12،مرئية الأقصى، مؤسسة طيف الاعلامية، مؤسسة هنا القدس الاعلامية، شركة فلسطين للإنتاج الاعلامي.

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين ، الهجمات الصهيونية الممنهجة ضد الإعلام وناشد المجتمع الدولي بأن يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني لجرائمه ضد حرية الصحافة.

وكانت الالة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت الثلاثاء الماضي وبشكل مقصود ، مقار المؤسسات الاعلامية وقامت بتدمير بناية "الجوهرة" في مدينة غزة والتي تضم مقار 13 مؤسسة اعلامية ومنظمة غير حكومية.

وقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين ذلك الهجوم بقوة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الصحفيين.

وبالإضافة إلى القصف المتعمد،عمد الجيش الصهيوني لضرب واعتقال الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في الضفة الغربية.

وسبق للاتحاد الدولي للصحفيين ، أن طالب في العديد من المرات الحكومة الصهيونية بان تقوم بالتحقيق في القتل المتعمد للصحفيين الفلسطينيين .

كما أدان هذه الممارسات لدى منظمة الأمم المتحدة حيث قدم شكوتين لدى المقررينا الأمميين في شهر ديسمبر الماضي.

ويؤكد الاتحاد على أن انعدام التحقيق الشفاف في حوادث استهداف الصحفيين والحصانة التي يتمتع بها مرتكبي هذه الجرائم هي بيئة خصبة تولد مزيدا من الهجمات والاعتداءات على الصحفيين في فلسطين .

وفي هذا الاطار صرح ، أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي أن " الاستهداف الممنهج للمؤسسات الإعلامية هو محاولة مخزية من الجيش الصهيوني لإسكات صوت الاعلام الذي يقوم بنقل الإخبار عن العنف الذي يمارسه في غزة وهو مخالف للقانون الدولي ويجب وضع حد لاستهداف الصحفيين والاعتداءات المقصودة عليهم".

والاتحاد الدولي للصحفيين هو اكبر منظمة عالمية للصحفيين يمثل أكثر من 600000 صحفي محترف في 187 نقابة وجمعية في 150 دولة حول العالم.