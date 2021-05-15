﻿المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض: الإصابة بـ كورونا تتجاوز 4.67 مليون في افريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها،أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض (كوفيد-19) في إفريقيا 4.677.798 حالة حتى ظهر هذا السبت.

وقالت المراكز وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي،إن عدد الوفيات جراء المرض بلغ 125.890, بينما تعافى 4.232.974 مريضذا في جميع أنحاء القارة من المرض.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة في القارة،وفقا للمراكز الإفريقية.

وتعد منطقة جنوب القارة هي المنطقة الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات، تليها منطقتا شمال إفريقيا وشرق إفريقي، في حين أن وسط إفريقيا هي المنطقة الأقل تضررا في القارة بحسب الوكالة.