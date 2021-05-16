الشروع في سحب استدعاءات المترشحين للبكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2021 هذا الأحد

شرع هذا الأحد،المترشحون لنيل شهادتي البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2021 في سحب استدعاءاتهم عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن تواريخ سحب الاستدعاءات بالنسبة للمتمدرسين من المترشحين،لاجتياز الامتحانات الوطنية الثلاث،فبالنسبة للمعنيين باجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط، تمتد عملية سحب الاستدعاءات من اليوم الاحد الـ16ماي، إلى غاية الـ 17 جوان المقبل عبر الرابط https://bem.onec.dz،في حين يتم سحب الاستدعاءات الخاصة بالمترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، من اليوم الـ 16 ماي إلى غاية الـ 24 يونيوجوان المقبل عبر الرابط https://bac.onec.dz .

أما بالنسبة للمترشحين الاحرار -يضيف نفس المصدر-، فيتم سحب استدعاءاتهم خلال نفس المدة،من موقعي الديوان على الرابطين الآتيين : بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط من الـ16 ماي الى غاية الـ 17جوان عبر الرابط https://bem.onec.dz وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا عبر الرابط https://bac.onec.dz من الـ 16 ماي إلى غاية الـ 24 جوان المقبل وكان قد تم سحب الاستدعاءات، بالنسبة لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من الـ 4 ماي وتمتد إلى غاية الـ 2 جوان المقبل عبر الرابط https://cinq.onec.dz .