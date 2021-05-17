الجمعية المهنية للبنوك تصدر تعليمة لفتح حساب بنكي لصالح المترشحين للإنتخابات التشريعية المقبلة

طلبت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية من البنوك خلال تعليمة ، إتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بالتكفل الفعال و السريع لطلبات فتح حسابات بنكية لمختلف المترشحين للإنتخابات التشريعية 2021 المزمع عقدها يوم 12 جوان 2021 حسب ما جاء في صفحتها الرسمية على فايسبوك .

و بالفعل ، و نظرا لأهمية هذا الحدث أعطت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية تعليمات من خلال مراسلة الإثنين 17 ماي 2021، تتمثل في تسهيل و تسريع عملية فتح حساب بنكي لصالح المترشحين للإنتخابات التشريعية وفقا لأحكام الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 ماي 2021 القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.