كاس العالم للتجذيف: مشاركة الجزائريان بودينة وآيت داود في المرحلة الثانية بسويسرا

يشارك الجذافان الجزائريان، سيد علي بودينة و كمال آيت داود ، المتأهلان الى اولمبياد طوكيو ( 23 يوليو- 8 اغسطس)، في المرحلة الثانية لكاس العالم للتجذيف، المقررة من 21 الى 23 مايو ، بمدينة لوسيرن السويسرية.

وبالإضافة الى الثنائي الجزائري ، ستعرف المرحلة الثانية من كاس العالم ، مشاركة جذافين يمثلون 41 بلدا.وستكون هولندا البلد الأكثر تمثيلا بـــ 16 قاربا.

وينافس بودينة - صاحب الميدالية البرونزية خلال المونديال الأخير داخل القاعة عن بعد- في مسابقتين وهما : سكيف وزن خفيف ، فردي والسكيف- زوجين ، وزن خفيف برفقة مواطنه كمال آيت داود.وتعتبر كاس العالم ، منافسة سنوية تضم ثلاث مسابقات .كل مسابقة تمتد لثلاثة ايام من المنافسة ، مع نظام زيادة تدريجي في قطع المراحل حتى الدور النهائي.

وجرت المرحلة الاولى ، في مطلع مايو ببحيرة زغرب بكرواتيا ، بينما ستقام الثالثة ببحيرة باولا بسبوديا ( ايطاليا)، من 4 الى 6 يونيو.

وبرمجت مسابقات التصفيات، ابتداء من يوم الجمعة المقبل ، بينما نصف النهائي فمقرر يوم الاحد .وسبقت المرحلة الثانية، المسابقات المونديالية الاخيرة المؤهلة لاولمبياد طوكيو .

وتحصل ما لايقل عن 18 بلدا ، منهم الجزائر ، يمثلون خمس قارات ، تأشيرات التأهل للمسابقات الاولمبية بطوكيو ، حسبما افادت به امس الاثنين الاتحادية الدولية للتجذيف على موقعها الرسمي على الانترنت.