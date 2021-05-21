وكالة الفضاء الأوروبية: انفصال أكبر جبل جليدي في العالم عن القارة القطبية الجنوبية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، عن انفصال أكبر جبل جليدي في العالم حاليا، والذي تبلغ مساحته حوالي 4320 كم مربع، عن جرف (رون) الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وقالت الوكالة إن الجبل الجليدي المسمى (أيه-76)، والذي تم رصده في صور التقطتها بعثة "كوبرنيكوس سنتينل -1" الأوروبية للتغيّر المناخي مؤخرا، يبلغ طوله حوالي 170 كم وعرضه 25 كم، وهو أكبر قليلا من جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقد انفصل الجبل الجليدي الضخم عن الجانب الغربي من جرف (رون) الجليدي، ليطفو في بحر ويديل في القارة القطبية الجنوبية.ويعد هذا الجبل أكبر من الجبل الجليدي (أيه-23 أيه) الذي يبلغ حجمه حوالي 3880 كم مربع والذي يطفو أيضا في بحر ويديل.وبالمقارنة، فإن الجبل الجليدي (أيه-74) الذي انفصل عن جرف (برونت) الجليدي في فبراير، كانت مساحته فقط 1270 كم مربع.

وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في منطقة القارة القطبية الجنوبية خلال العقود الأخيرة، ما تسبب في ذوبان سطح البحر وانهيار الجروف الجليدية.