البطولة الإفريقية للجيدو: الجزائري فتحي نورين يتوج بالذهب في فئة -73 كلغ

عزز المنتخب الجزائري للجيدو حصيلته بثلاث ميداليات منها واحدة ذهبية من نصيب فتحي نورين، اليوم الجمعة، بمناسبة مسابقات اليوم الثاني لبطولة إفريقيا "أكابر" الجارية حاليا بداكار (السنغال).

ونجح نورين في تأدية مشوار دون خطأ حيث تفوق على جميع خصومه لبلوغ النهائي عن جدارة واستحقاق، أين فاز على الغامبي فاي نجي بحركة وزاري بعد أربع دقائق من انطلاق المقابلة.

كما نال الثنائي النسوي أمينة بلقاضي (63 كلغ) وسعاد بولكحل (70 كلغ)، الميدالية البرونزية في فئتيهما، بينما اكتفى الجزائري الخامس، هود زرداني (73 كلغ)، بالمرتبة الخامسة عند الرجال.

وبهذا، ارتفعت حصيلة الفريق الوطني في الموعد القاري إلى 6 ميداليات: 1 ذهب، 2 فضة و 4 برونز، بعد يومين من التنافس، وهو ما يسمح للجزائر باحتلال الصف الثالث مؤقتا في الترتيب العام للميداليات، خلف تونس الأولى والمغرب الثاني وقبل مصر الرابعة.

وبدأت حصيلة "الخضر" يوم الخميس (1 فضة و 2 برونز)، حيث عادت الميدالية الفضية للمصارع وائل الزين في وزن (أقل من 66 كلغ)، عقب انهزامه في المباراة النهائية أمام المصري أحمد عبد الرحمن.

أما الميداليتان البرونزيتان، فكانتا من نصيب، يمينة حلاطة (-57 كلغ) ومحمد رباحي (- 60 كلغ).

وستشهد منافسات اليوم الثالث والأخير من البطولة الإفريقية غدا السبت، دخول 7 مصارعين جزائريين من بينهم ثلاث سيدات، جميعهم ضمن فئة الوزن الثقيل.

ويتعلق الأمر بكل من وعبد الرحمن بن عمادي (- 90 كلغ) واسامة كابري (- 90 كلغ) ومصطفى ياسر بوعمار (- 100 كلغ) ومحمد سفيان بلرقعة (+ 100 كلغ) عند الرجال. ووكوثر وعلال (- 78 كلغ) وصونيا عسلة (+ 78 كلغ) ومروة معمري (+ 78 كلغ) لدى السيدات.

والمخصصة لأوزان (- 63 كلغ و - 70 كلغ) لدي السيدات و (-73 كلغ و - 81 كلغ) لدى الرجال.

ويشارك 210 مصارع من 40 بلدا من بينهم 18 جزائري (9 رجال - 9 سيدات) في البطولة الإفريقية للجيدو التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار من 20 إلى 23 ماي.