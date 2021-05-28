ألعاب القوى الدوري الماسي (المرحلة الثانية): الجزائري قواند يفوز بسباق 800 متر صنف "ب"

فاز العداء الجزائري محمد علي قواند (18 سنة) اليوم الجمعة بالدوحة بقطر بسباق 800 متر صنف "ب" خلال المرحلة الثانية للدور الماسي.

وحقق العداء الجزائري وقتا قدرة 1د 45 ثا 47 /100 مسجلا بالمناسبة رقما شخصيا ووطنيا لصنف أقل من 20 سنة.

وتقدم ابن مدينة بسكرة على خط الوصول على المغربي معاذ زحافي (1د : 46. 65) فيما عاد المركز الثالث للقطري بالة مصعب عبد الرحمن (1: 47. 09). ولم يكمل العداء الجزائري الثاني خالد بن مهدي هذا السباق.

وعن هذا الإنجاز صرح مدرب المنتخب الوطني للألعاب القوى نمشي نذير، يتحدث عن نتيجة العداء محمد علي قواند وهن الاستحقاقات التي تنتظره قائلا أنه "كان يتوقع مثل هذا الإنجاز نظرا للمشوار الجيد الذي أداه قواند في مختلف مشاركاته" مضيفا أن "الجزائر تعلق أمالا كبيرة على قواند خلال بطولة العالم التي ستقام هذه السنة بكينيا".

وشارك قواند وبن مهدي في السباق "ب" لمسافة 800 م بسبب أرقامهما الشخصية التي لا تسمح لهما بالمشاركة في الصنف الأول للسباق الذي عرف تواجد الكيني روتيش شيرويو، المتوج ببرونزية مونديال 2019 بالدوحة.

وكانت المرحلة الأولى للدور الماسي الرفيع المستوى قد نظم يوم الأحد الماضي بقاتسهاد (شمال انجلترا) في ظروف مناخية صعبة.