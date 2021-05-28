الأهلي المصري يتوج بلقب "السوبر الإفريقي"

احرز الأهلي المصري لقب الكأس الإفريقية الممتازة لكرة القدم بفوزه على نهضة بركان المغربي 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسم الاهلي، حامل لقب رابطة الابطال، نتيجة المباراة في الشوط الثاني بفضل هدفي محمد شريف في الدقيقة 57،وصلاح محسن في الدقيقة 82، بعدما كان نهضة بركان حامل كأس الكونفدرالية الطرف الافضل في الشوط الاول واضاع فرصتين واضحتين لافتتاح باب التسجيل عبر محمد فرحان من انفراد مع الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 27،

ومحمد عزيز بضربة رأس مرت محاذية للمرمى في الدقيقة (45+3).

هذا اللقب هو السابع للأهلي المصري في هذه المسابقة بعد سنوات 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014.