فوزي برهوم :المقاومة أحدثت ارباكا سياسيا وأمنيا لدى الكيان الصهيوني

فرضت المقاومة الفلسطينية التي خاضت معركة " سيف القدس " نصرة للمقدسيين والمسجد الاقصى قواعد جديدة في مواجهتها للاحتلال ووحدت الشعب الفلسطيني .

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم حماس فوزي برهوم :" اليوم وحدت هذه المقاومة الشعب الفلسطيني حتى نتقدم بطبيعة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي بما يخدم شعبنا وأرضنا ومقدساتنا والرسالة وصلت الى الاحتلال الاسرائيلي وهي رسالة المقاومة الموحدة والشعب الموحد ورسالة الامة العربية والإسلامية جمعاء الذين توحدوا في عملية اسناد غير مسبوق وشكلت ظهيرا كبيرا من غزة الى القدس شمالا والتي افرزت ارباكا سياسيا وامنيا وعسكريا لدى الكيان الصهيوني كما ان العالم كله شهد بثبات وصمود المقاومة الفلسطينية ".

أطفال غزاويون فقدوا عائلاتهم خلال العدوان يروون وحشية الكيان الصهيوني

وفي سياق ذي صلة ، رصدت الاذاعة الجزائرية شهادات لأطفال فقدوا عائلاتهم خلال العدوان على غزة في اطار يوم مفتوح نظمته الاذاعة الجزائرية يوم الخميس بالتنسيق مع اتحاد الاذاعات العربية .

تقول صبية فلسطينية – لاذنب لها – بنبرة حزينة تقطع الفؤاد اربا اربا :" فجأة صحونا وعلى حين غرة وجدنا كل البيت غبار يعلوه غبار لننزل الى الشارع لنجده مهدوما فوق رؤوسنا بالكلية ، عمارتين بالكامل وما حوت ذهبوا شهداء معظمهم من الاقارب .في هذا السن الصغير تحصي مستجوبتنا شهداء العمارتين قائلة :"مرة واحدة فقدنا 18 شهيدا ... ياالله ".

وكررت صبية أخرى " القصة ذاتها "بما تحمله من ظلم أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي خاتمة قولها متضرعة الى الله :" حسبنا الله ونعم الوكيل ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية