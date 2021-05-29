﻿الجمعية العامة للجنة الأولمبية : المصادقة على الحصيلتين الأدبية و المالية لسنة 2020

صادق أعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية بالأغلبية على الحصيلتين الأدبية و المالية لسنة 2020، وذلك خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي جرت هذا السبت بالجزائر العاصمة.

وحظيت الحصيلة الأدبية، بالقبول ب67 صوت مع تسجيل تحفظين، بينما تمت المصادقة على الحصيلة المالية بموافقة 65 عضوا، مع تحفظين وصوتين ب ''لا''.

و جرت الأشغال بمشاركة 69 عضوا من بين 94 التي تحصيهم الجمعية العامة منهم 24 اتحادية اولمبية مع تسجيل غياب اتحادية الغولف (التي لم تسوي وضعيتها حاليا.)

وفي كلمة الافتتاح، اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمان حماد أن موسم 2020 كان جد صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد عبر العالم بأكمله: ''لا يخف على احد أن السنة الماضية كانت جد صعبة وأليمة بصفة كبيرة بعد أن تم تجميد النشاطات الرياضية وغير الرياضية.

وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، تمكنت بعض الأسماء من قطع تأشيرة أولمبياد طوكيو المبرمجة في الصيف المقبل.

وهنا أود أن أحيي أولئك الرياضيين وطواقمهم الفنية والإدارية ونتمنى التوفيق لبقية الرياضيين''.

قبل أن يضيف: '' يسعدني أن أهنئ مصطفى براف بمناسبة إعادة انتخابه على رأس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية ونتمنى له كل التوفيق والنجاح.

كما أود أن أهنئ كل رؤساء الاتحاديات الذين تم انتخابهم في مختلف الهيئات القارية، الجهوية والدولية".

كما تم تنصيب لجان الترشيحات ولجنة الطعون تحسبا للجمعية العامة الانتخابية (العهدة الأولمبية 2021-2024) المقرر إجراؤها يوم 8 جوان بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

و على هامش أشغال الجمعية العادية، تم عرض شريط يوثق بالأسماء والصور بعض الوجوه الرياضة التي فقدتهم العائلة الرياضة خلال موسم 2020.

كما كرم رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية الخبير الدولي في الكاراتي الوالي محفوظ الذي كرس حياته من أجل الرياضة الجزائرية.

وعرفت الأشغال حضور الرئيس السابق للهيئة الأولمبية مصطفى براف والذي تم عقب تجديد الثقة فيه كرئيس اللجان الأولمبية الإفريقية يوم الثلاثاء الفارط بالقاهرة.