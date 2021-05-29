وفاة 963 شخص في حوادث المرور خلال الأربعة أشهر الأولى ل2021

كشفت المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، عن تسجيل وفاة 963 شخص جراء حوادث المرور، عبر كامل التراب الوطني في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى غاية شهر أفريل المنصرم.

و على هامش الإطلاق الرسمي لليوم الوطني التحسيسي للوقاية من حوادث المرور في الوسط الحضاري، أكدت المكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية فاطمة بن خلاف، في تسجيل للقناة الأولى أنه تم تسجيل 7883 حادث مرور خلف وفاة 963 شخص و 2459 جريح.

و وفق مدير الوقاية بالمديرية العامة للأمن الوطني،رشيد غزلين تحرص هذه الأخيرة على ترسيخ الثقافة المرورية لدى الطفل في المرحلة الابتدائية، من خلال تلقين التلاميذ دروس في مجل الوقاية المرورية لتحضير سائق الغد.

المصدر:الإذاعة الجزائرية