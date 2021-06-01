البطولة الإفريقية للتايكواندو: الجزائر ستكون ممثلة بأربعة مصارعين في داكار

يشارك أربعة مصارعين من المنتخب الوطني للتايكواندو في البطولة الإفريقية للتايكواندو (كوريغي)، المقررة يومي 5 و 6 جوان بداكار السينغالية، استعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

والرياضيون المعنيون بالاستحقاق الإفريقي (جي4) هم: محمد قرفي (-63 كلغ), هاني طبيب (- 74 كلغ), اسلام قطاية (-87 كلغ) ونسرين سواليلي (-57 كلغ), بقيادة المدرب زغدود مرج.

وأوضح الأمين العام للاتحادية الجزائرية للتايكواندو, سمير معيانة قائلا "المصارعون الذين سيشاركون في البطولة الإفريقية بداكار- أكابر, لاتتجاوز أعمارهم 20 سنة وفي نفس الوقت يملكون قليلا من الخبرة. كنا نأمل في إشراك ثلاثة رياضيين آخرين من فئة الأواسط ( متوسط العمر 17 سنة), الا أن الثمن الباهظ للتذاكر ومحدودية الأماكن داخل الطائرات حال دون ذلك." واضاف "هذه التشكيلة, سبق لها المشاركة في الدورة الدولية للتايكواندو في فبراير 2020 بالرباط بالمغرب لاقتطاع تأشيرة المرور الى الألعاب الاولمبية بطوكيو 2021, الا انها لم تحقق الهدف المنشود."

وبدأت النخبة الوطنية في التحضيرات لمختلف الاستحقاقات الدولية, منذ سماح وزارة الشباب والرياضة نهاية ديسمبر الماضي 2020 للمنتخبات الوطنية باستئناف التحضيرات تحسبا للاستحقات الدولية, مع مراعاة التباعد الجسدي للمشاركين, تنفيذا للبروتوكول الصحي المعتمد, تفاديا لانتشار فيروس كورونا".

وتعتزم الهيئة الفديرالية تنظيم تربص انتقائي للرياضيين في الأيام المقبلة" لفتح الباب أمام مواهب اخرى (اواسط) للانضمام الى المنتخب الوطني للاختصاص, مادام تنظيم البطولات والدورات الوطنية في الوقت الراهن غير ممكن", كما اشار نفس المتحدث.

كما اودعت الاتحادية ملفا من اجل تنظيم يومي 10 و 11 سبتمبر المقبل 2021 دورة دولية مفتوحة في التايكدواندو (جي1) لأول مرة, اذا سمحت الظروف الصحية بذلك, حسب معيانة الذي اكد ان هذه الدورة "قد أدرجتها الاتحادية الدولية في رزنامتها للموسم الجاري." وتصنف الهيئة الدولية منافسات التايكواندو في العالم ب: جي1 و جي 2 وهي الدورات الدولية المفتوحة, جي 4, بطولات افريقية, جي 08 بطولات عالمية وجي 12 العاب اولمبية, حسب المدير السابق للفرق الوطنية.بالهيئة الفديرالية.