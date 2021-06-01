رفع انتاج اوبك+ في جويلية : حصة الجزائر ترتفع بـ 14.000 برميل يوميا

ستعرف حصة الجزائر من الإنتاج النفطي ارتفاعا طفيفا بـ 14.000 برميل يوميا في جويلية المقبل عقب القرار المتخذ, هذا الثلاثاء, من قبل منظمة اوبك و شركائها خارج المنظمة (اوبك+) المتعلق بتعديل الإنتاج بإضافة 441.000 برميل يوميا في شهر جويلية المقبل, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الثلاثاء, في أشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك والذي انعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد, يضيف البيان.

وخصص هذا الاجتماعي الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط, حسب نفس المصدر.

و تقرر في نهاية هذا الاجتماع, بالإجماع, على التقيد بقرارات الاجتماع الوزاري الخامس عشر لدول الاوبك وغير اوبك المنعقد يوم 1 أفريل 2021 بالإبقاء على تعديل الانتاج لشهر جويلية أي بإضافة 441 ألف برميل في اليوم.

اما بالنسبة للجزائر فسيسمح التعديل بزيادة طفيفة في الإنتاج تقدر بـ 14 ألف برميل في اليوم, حسب الوزارة.

كما شارك الوزير في أشغال الاجتماع الثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لتقييم تطورات السوق على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر أفريل 2021 على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة.

و في هذا الصدد, رحب الوزير في تصريح له بالأداء الإيجابي في مستويات المطابقة الاجمالية لتعديلات الانتاج وكذا "الاستجابة البناءة" من قبل اعضاء دول اوبك والدول خارج أوبك.

كما اشاد عرقاب بمدى التزام جميع الدول بخفض الإنتاج لشهر افريل مما ادى الى تحقيق التزام بـ 114 %.

و صرح الوزير كذلك بانه تم الاتفاق في إطار اتفاقية التعاون لخفض الانتاج على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمنظمة اوبك وخارجها لمتابعة تطورات السوق النفطية واخذ القرارات المناسبة من اجل توازن و استقرار السوق النفطية.