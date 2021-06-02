مجمع "سونلغاز" ينشئ 10 مديريات توزيع في الولايات الجديدة للجنوب

انشأ مجمع "سونلغاز" عشر (10) مديريات توزيع ولائية في الولايات الجديدة للجنوب وذلك لضمان تقارب أفضل بين المواطنين والإدارة، حسبما افاد به المجمع اليوم الاربعاء.

و اوضح مجمع "سونلغاز"، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، انه تبعا للتقسيم الإداري الجديد الذي تضمن ترقية عشر(10) مناطق إدارية في الجنوب إلى ولايات، قررت "سونلغاز" إنشاء عشر (10) مديريات توزيع ولائية في كل من (تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة).

و اضاف نفس المصدر ان هذا القرار يأتي "لضمان تقارب أفضل بين المواطنين والإدارة وكذا تأكيد مبدأ لامركزية القرارات الاستثمارية والتشغيلية في إطار تلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الولايات".

كما يهدف القرار ايضا، حسب المجمع، إلى "فتح مساحات شاسعة من الولايات العشر الجديدة للعمل من أجل الاستقطاب الاقتصادي لهذه المناطق ودعم ديناميكيات التنمية المحلية من أجل خلق الثروة وفرص العمل".

و اكد المجمع انه تم، امس الثلاثاء، تعيين مدراء التوزيع الجدد من طرف الرئيس المدير العام، شاهر بولخراص، مشيرا انهم "استلموا مهامهم الجديدة لمباشرة أعمالهم".

و اشار نفس المصدر ان مجمع "سونلغاز" يبقى "مهتم باحتياجات زبائنه في جميع الولايات، حيث يتم تجنيد فرقه دائما لربط زبائن جدد وتحديث شبكات الكهرباء والغاز وبالتالي توفير طاقة ناجعة ومسؤولة أينما تواجدت".