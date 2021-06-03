الكاف توقف لاعبي مولودية الجزائر بلخير و بوطاقة لمدة 12 شهرا

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) قرارها معاقبة لاعب مولودية الجزائر عبد النور بلخير وحارسها أحمد بوطاقة لمدة 12 شهرا لاعتدائهما على حكم مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وقالت لجنة الانضباط في بيان لها صدر الأربعاء : "بعد صافرة النهاية،قام لاعبا مولودية الجزائر عبد النور بلخير وأحمد بوطاقة بالاعتداء على الحكم بركله في ساقه.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبين بسبب السلوك العنيف".

و حسب نفس المصدر، تم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي تنظمها الكاف، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

كما فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 25000 دولار على مولودية الجزائر بسبب "السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية".

ويتوجب تسديد الغرامة بالدولار خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بهذا القرار.

و كان "العميد" قد أقصي من ربع نهائي رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم بعد انهزامه إيابا بالدار البيضاء أمام الوداد (1-0)، علما أن مباراة الذهاب التي لعبت بالجزائر العاصمة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

من جهة أخرى، أوقفت لجنة الانضباط لاعب الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي لمدة 12 شهرا من تاريخ الإيقاف المبدئي (19 ماي 2021) لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

و ثبتت إيجابية نتائج اختبار الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة رابطة الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 ماي الفارط (1-1).