مذبحة سريبرينتشا : القضاء الدولي يؤكد الحكم على "سفاح البلقان" بالسجن مدى الحياة

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم الثلاثاء قرارا يؤيد محكمة البداية في 2017 بالسجن مدى الحياة بحق الجنرال السابق راتكو ملاديتش المعروف باسم "سفاح البلقان"، وذلك في طلب الاستئناف الذي تقدم، ضد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش"، رافضة بذلك الاستئناف الذي قدمه الأخير المدان خصوصا بالإبادة لدوره في مجزرة سربرنيتشا.

وتم توقيف ملاديتش في 2011 بعد فرار استمر 16 عاما، وبات العسكري السابق الموقوف في لاهاي، والذي عرف ببنيته القوية ونفوذه خلال حرب البلقان، اليوم كهلا مريضا يبلغ من العمر 78 عاما بحسب محاميه.

وعلى الرغم من تداعيات الجائحة، تجمع أقرباء الضحايا أمام المحكمة في لاهاي.

وأجلت الجلسات التي كانت مرتقبة في مارس الماضي، مرة أولى لأن ملاديتش خضع لعملية في القولون ثم مرة ثانية بسبب وباء كوفيد-19.

ويعتبر ملاديتش أحد القادة الرئيسيين الذين خضعوا للمحاكمة أمام القضاء الدولي عن جرائم ارتكبت خلال الحروب في يوغوسلافيا السابقة، إلى جانب الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كارادجيتش الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2019، والرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي توفي في زنزانته في لاهاي بنوبة قلبية عام 2006 قبل انقضاء محاكمته.