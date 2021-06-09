رئيس الجمهورية يستقبل نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الأربعاء، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيدين عبد الله اللافي وموسى الكوني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السيدين عبد الله اللافي وموسى الكوني، نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي اللذين يؤديان زيارة للجزائر على رأس وفد هام".

وحسب ذات المصدر، شكل اللقاء "فرصة لاستعراض آخر تطورات الشأن الليبي، لاسيما تسيير المرحلة الانتقالية وفق خارطة الطريق المتفق عليها".

وأكد الرئيس بالمناسبة "دعم الجزائر اللامحدود للإخوة الليبيين في إعادة بناء الدولة الليبية بما يحفظ سيادتها ووحدتها"، مجددا "استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات المصالحة الوطنية, استجابة لطلب الأشقاء الليبيين".

من جهتهم، "شكر أعضاء الوفد الليبي رئيس الجمهورية على موقف الجزائر واستعدادها الدائم لتقديم يد العون للشعب الليبي الشقيق".