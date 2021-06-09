ارتقاب نمو اقتصادي بـــ 4.2 %سنة 2021 و10.1%بقطاع المحروقات

عرف النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا و يرتقب أن يبلغ +2ر4% سنة 2021 فيما يُتوقع أن يبلغ نمو قطاع المحروقات نسبة 10.1 % حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة المالية.

و أوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي المُقرر بـــ +98ر3% في قانون المالية 2021 "مرتبط بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي اثر تحسن الوضع الصحي جراء تراجع نسبة الاصابة بالوباء".

و حسب ذات المصدر فان هذا التحسن سيدعمه أساسا "تحسن نمو قطاع المحروقات و خارج المحروقات المتوقع أن يبلغ على التوالي نسبتي 1ر10% و +2ر3 %".

و بذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات "+2ر3% في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2% المقرر في قانون المالية 2021 لأخذ بعين الاعتبار استئناف نشاط قطاعات البناء (+8ر3%) و الخدمات التجارية (+6ر3%)".