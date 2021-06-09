﻿﻿ شبيبة القبائل تفوز على حساب وداد تلمسان و تلتحق بــ"نجم مقرة" في النهائي

التحقت شبيبة القبائل بنجم مقرة في المباراة النهائية لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم ، بعد فوزها اليوم الأربعاء على وداد تلمسان بنتيجة (1-0)، وكان قد انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية متماثلة بــ (0-0) في الدور نصف النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.و سجل الهدف الوحيد في المباراة بواسطة طوبال (د 60) للشبيبة.

و ستواجه الشبيبة في المباراة النهائية التي لم يحدد تاريخها بعد، نجم مقرة، المتأهل أمس الثلاثاء على حساب اتحاد الجزائر (2-1) بعد الوقت الإضافي.

