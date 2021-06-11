بطولة العالم للجيدو: إقصاء وعلال ومصطفى ياسر من الدور الأول المؤهل لأولمبياد طوكيو

أقصي المصارعان الجزائريان مصطفى ياسر بوعمر (-100 كلغ) وكوثر وعلال (-78 كلغ) في الدور الأول من بطولة العالم للجيدو الجارية بالعاصمة المجرية بودابست والمؤهلة لأولمبياد طوكيو (23 جويلية - 8 أوت 2021).

ففي فئة أقل من 100 كلغ, انهزم المصارع مصطفى ياسر بوعمر أمام دانييل ديشيف من بلغاريا والذي بدوره أقصي في الدور نصف النهائي.

ومن جهتها, سقطت كوثر وعلال أمام الهولندية غيسجي ستينويس بالنقطة الكاملة بعد صراع دام 2 دقيقتين و05 ثواني فقط.

وستختتم المنافسة الفردية للجزائر هذا هذا السبت بدخول سابع وآخر ممثل وطني في المونديال.ويتعلق الامر بصونيا عسلة, المعفاة من الدور الاول في المجموعة الثالثة, لفئة اكثر من 78 كلغ .وتدخل مباشرة الدور الثاني , امام الفائزة من المنازلة التي ستجمع البوسنية بورجانة مارجناك والمجرية مارسيدس سيجت فاري.

وبعد ستة أيام من المنافسة, كان الجزائري وائل الزين (66 كلغ) الوحيد الذي التحق بالدور الثالث في الوقت الذي أقصي فيه بقية المصارعين الجزائريين.وتشارك الجزائر في هذا الموعد بسبعة مصارعين (أربعة رجال وثلاث سيدات).

ويعرف مونديال-2021 مشاركة 685 مصارع (387 رجال - 278 سيدات) يمثلون 118 بلدا, وهي المرحلة التأهيلية الأخيرة لأولمبياد-طوكيو.وتختتم البطولة العالمية هذا السبت 13 جويلية بإجراء منافسات "حسب الفرق".

و تشارك بعض المنتخبات بوفد يضم 18 مصارعا على غرار البرازيل, الولايات المتحدة الأمريكية’ اليابان, روسيا و مونغوليا, بينما ضمت منتخبات أخرى مصارعا واحدا نذكر منها بوروندي, بوركينا فاسو و البحرين.